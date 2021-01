20 ans après le 11 septembre – Le retour en force des talibans à Kaboul Alors que les États-Unis préparent leur retrait d’Afghanistan, les talibans sont plus puissants que jamais, faisant régner la peur parmi les jeunes diplômés afghans. Reportage. Margaux Benn - Kaboul

Une série d’assassinats cible depuis plusieurs mois les jeunes Afghans diplômés. Les autorités accusent les talibans d’en être responsables. Anadolu Agency via AFP





Attablée devant un thé fumant dans un restaurant traditionnel de Kaboul, Fatima Airan, 24 ans, peine à retenir ses larmes. Il ne se passe pas un jour sans que cette jeune employée du Ministère des finances, aux longs cheveux noirs et au maquillage soigné, songe à sa meilleure amie. Elles avaient le même âge et aussi le même nom, bien que sa camarade préférât qu’on l’appelle Natasha. «C’était une jeune femme radieuse, qui aimait rire et danser», murmure Fatima. Natasha a été assassinée en août dernier sur le chemin qui la menait au bureau, à la Commission afghane pour les droits de l’homme.