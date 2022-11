La «revalorisation de la formation professionnelle», voilà un mantra que l’on n’a pas fini d’entendre ces prochaines années. En août, c’est au travers de l’orientation scolaire que le nouveau ministre PLR de la Formation Frédéric Borloz l’a évoqué, lors sa conférence de presse de la rentrée. Il signalait que les conseillers en orientation seraient appelés à davantage intervenir auprès des élèves de la voie prégymnasiale. Histoire de leur rappeler que la voie académique n’est pas la seule option qui s’offre à eux. Cela se matérialise aujourd’hui dans le plan stratégique de l’OCOSP, cet office cantonal qui est un rouage essentiel de l’école, œuvrant dans l’ombre.

Revaloriser la formation professionnelle est une préoccupation antérieure au changement de majorité au gouvernement. Elle était déjà affichée par la précédente conseillère d’État, la socialiste Cesla Amarelle. C’est d’ailleurs elle qui a initié la tradition de la conférence de presse organisée au Salon des métiers, un événement jusque-là snobé par sa prédécesseur Anne-Catherine Lyon. Si la crise du Covid a peut-être freiné les velléités de réformes dans ce domaine, le libéral-radical Borloz a maintenant un boulevard pour lancer ce chantier, qui lui est cher autant qu’il est cher à ses électeurs et aux milieux patronaux.

«La Suisse doit former plus d’apprentis et moins d’étudiants en sciences sociales.»

Le contexte est favorable. La crise climatique fait apparaître un manque quasi insurmontable de main-d’œuvre dans le bâtiment - on parle de centaines de milliers de travailleurs -, si on veut, comme Renovate Switzerland le prône, tripler le rythme de rénovation thermique des immeubles en Suisse. Bref, pour que notre pays apporte au défi planétaire sa modeste contribution, il lui faut former plus d’apprentis et moins d’étudiants en sciences sociales - pardon pour la caricature.

Oui, l’École vaudoise et les associations faîtières ont du pain sur la planche si elles veulent réhabiliter la formation professionnelle. On part de loin. Les quinze années de règne d’Anne-Catherine Lyon n’ont pas servi cette cause. Mais n’oublions pas que la vision politique de celle-ci en portait d’autres, louables: l’émancipation par le savoir, la démocratisation des hautes études, l’égalité des chances. Et il serait regrettable de sacrifier ces idéaux parce que l’utilitarisme s’impose désormais.



Vincent Maendly est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2006, comme localier à Yverdon-les-Bains et Nyon, avant de se spécialiser dès 2017 dans la politique cantonale. Il est titulaire d'une licence en droit de l'Université de Lausanne. Plus d'infos @VincentMaendly

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.