Sortir ce week-end – Le retour foisonnant des expositions temporaires Les musées ont pour la plupart réussi à prolonger la vie de leurs accrochages. Florence Millioud-Henriques

«Extraordinaire», la dernière exposition du Mudac dans ses murs de la place de la Cathédrale avant de rejoindre le site de Plateforme10. Chantal Dervey

Heureux de renouer avec leur public depuis mardi, les musées et espaces d’art établis sur le canton ont parfois opté pour des ouvertures à deux vitesses, on se souvient que le calendrier de leur déconfinement soudainement avancé d’un mois par le Conseil fédéral en avait surpris plus d’un! Et si l’opportunité a permis à certains de négocier des prolongations avec leurs prêteurs (le cas du Musée cantonal des beaux-arts pour «À fleur de peau, Vienne 1900»), d’autres, à l’arrêt, dont le Musée national suisse à Prangins, n’ont pas pu poursuivre le montage d’une exposition sur le point d’ouvrir et encore moins faire entrer les objets qui la composent. «Et plus si affinités, amour et sexualité au XVIIIe siècle» ouvrira donc le 21 mai, mais le château et ses collections sont déjà accessibles au public.

Des prolongations qui rassureront tous ceux qui craignaient qu’une exposition ou une autre ne fasse ses cartons sans avoir pu en profiter.

Pareil au MCBA qui a choisi d’échelonner les ouvertures afin de mieux évaluer la nouvelle situation: après les collections mardi, les «Viennois» reviendront le 2 juin jusqu’au 23 août, et au final l’exposition n’aura pas perdu un seul jour par rapport au calendrier initial. Des prolongations qui rassureront tous ceux qui craignaient qu’une exposition ou une autre ne fasse ses cartons sans avoir pu en profiter et enchantent directeurs et commissaires qui peuvent ainsi faire vivre plus longtemps l’énergie mise dans un accrochage, comme au Mudac à Lausanne qui met en scène un «Extraordinaire!» aussi fascinant que pluriel (jusqu’au 30 août) ou à la Collection de l’art brut qui se balade à Chicago (jusqu’au 1er novembre) à la rencontre de six univers artistiques très singuliers. Petit tour d’horizon en quelques articles parus à la suite de la découverte de ces expositions.

Les expositions à découvrir

Le mudac donne envie d’y habiter

Pully s’offre un shot de gaieté parisienne

L’univers de Schuiten et Peeters se déplie à la Maison d'Ailleurs à Yverdon

Le haut Moyen Âge romand s’épanouit au Palais de Rumine

Tout le monde l'appelait Palézieux!

Le Musée historique passe en mode loisirs

Le MCBA habité

René Burri à fonds retrouvé