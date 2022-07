Industrie musicale – Le retour fracassant du vinyle risque de faire flamber les prix Dopé par la réédition de classiques par les majors, le marché court à la surchauffe. Le prix de la matière première augmente et, à terme, peut-être celui des disques. Ivan Radja

Adon Production voit ses affaires s’envoler depuis que le vinyl est revenu à la mode. NIK HUNGER

L’exclamation fuse par-dessus les bacs à vinyles d’une brocante: «Trop bien, «Wish You Were Here», faut absolument que tu l’aies!» On lève le nez: deux sexagénaires nostalgiques de l’âge d’or de Pink Floyd? Pas du tout, l’enthousiasme a saisi des adolescentes de 17 ans à tout casser.