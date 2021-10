Victoire du LHC à Genève – Le retour gagnant de Guillaume Maillard aux Vernets L’attaquant lausannois a lancé son équipe vers la victoire, jeudi soir à Genève (3-2), onze mois après s’être gravement blessé au genou sur la même glace. Jérôme Reynard

Guillaume Maillard a inscrit son 4e but de la saison, jeudi soir aux Vernets. Eric-Lafargue

La dernière fois que Guillaume Maillard avait griffé la glace des Vernets, c’était le 1er décembre 2020. L’attaquant au No 11 avait débarqué à Lausanne quelques semaines plus tôt en provenance du GSHC. Ce soir-là au cours d’un quart de finale de Coupe de Suisse disputé à huis clos, il s’était déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche et avait vu sa saison prématurément prendre fin.

«J’ai essayé de ne pas penser à ce souvenir malheureux.» Guillaume Maillard

En fait, Guillaume Maillard jouait ce jeudi son premier match de championnat aux Vernets depuis son échange. Et le jeune homme de 23 ans, sans doute un poil revanchard (par rapport à son accident en tout cas), n’a pas manqué ses retrouvailles avec ses anciens supporters.

C’est lui qui a permis au LHC de traduire sa domination en début de rencontre (8e 0-1). «J’ai essayé de ne pas penser à ce souvenir malheureux. Si t’y penses à chaque fois que tu as le puck, ce n’est pas bon, disait-il. C’est clair que c’était une soirée spéciale. Je suis heureux d’avoir marqué et gagné (3-2).»

Quelle gestion?

Plus globalement, les Lions ont à nouveau démontré qu’ils ne savaient pas gérer un match. A Genève, ils ont dilapidé un avantage de deux longueurs (34e Almond 0-2) pour la troisième fois en dix jours, après Ambri et Zoug.

La faute à une certaine inconstance sur le plan de l’intensité, qui est surtout vraie lorsque la triplette des étrangers ne parvient pas à jouer son rôle de locomotive à 5 contre 5. Mais aussi à une indiscipline trop importante (7x2’ de pénalité) et à un box play en difficulté (74,07% d’efficacité).

«Il y a également un peu de fatigue, due aux absences et aux rencontres qui s’enchaînent.» Guillaume Maillard

Le GSHC a d’ailleurs refait son retard en marquant à deux reprises en supériorité numérique. Par Daniel Winnik (37e 1-2) puis par Henrik Tömmernes (41e 2-2). «Il y a également un peu de fatigue, due aux absences et aux rencontres qui s’enchaînent (ndlr: 4 en 6 jours)», expliquait Maillard.

Lausanne a trouvé un moyen de s’imposer grâce à un numéro de Jiri Sekac à 1’46 de la troisième sirène… à 4 contre 5. Le voilà sur trois victoires en quatre matches et de retour à la hauteur du top 6 du championnat de National League. Pour le plus grand bonheur du No 11.

GE Servette - Lausanne 2-3 (0-1 1-1 1-1) Afficher plus Les Vernets. 6276 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin, Dipietro; Obwegeser, Altmann. Buts: 8e Maillard (Bertschy) 0-1, 34e Almond (Bertschy) 0-2, 37e Winnik (Rod, Tömmernes/5 c 4) 1-2, 41e Tömmernes (Filppula/5 c 4) 2-2, 58e Sekac (Bertschy/4 c 5!) 2-3. GE Servette: Descloux; Karrer,Tömmernes; Vatanen, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Rod, Filppula, Winnik; Moy, Jooris, Vermin; Miranda, Smirnovs, Vouillamoz; A. Riat, Berthon, Patry. Coach: Patrick Emond. Lausanne HC: Stephan; Glauser, Barberio; Heldner, Frick; Genazzi, Marti; Krueger; Frolik, Varone, Sekac; Kenins, Bertschy, Almond; Maillard, Jäger, Bozon; Holdener, Baumgartner, Arnold; Krakauskas. Coach: John Fust. Pénalités: 2 x 2’ contre GE Servette; 7 x 2’ + 1 x 10’ (Frolik/comportement antisportif) contre Lausanne. Notes: Notes: GE Servette sans Jacquemet, Mercier, Antonietti, Richard (blessés), Pouliot (surnuméraire), Cavalleri (à Biasca), Nils Sejejs ni Nauris Sejejs (à La Chaux-de-Fonds). Lausanne sans D. Riat, Fuchs, Douay, Emmerton (blessés) ni Gernat (malade). Tir sur le poteau: Vouillamoz (36e). Temps-mort: Lausanne (58’14’’).

Jérôme Reynard est journaliste à la rubrique sportive depuis 2014. Il couvre en particulier le hockey sur glace, mais aussi le golf, le football et le tennis. @jeromereynard

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.