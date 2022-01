Le gardien des Lions décisif – Le retour plein de promesses de Tobias Stephan avec le LHC

Pour obtenir des résultats en hockey sur glace, il faut généralement s’appuyer sur un bon gardien et des étrangers efficaces. Deux cases que Lausanne a pu cocher samedi soir lors de son succès contre Ge/Servette (3-1), le troisième en autant de confrontations face aux Aigles cette saison en National League.

Ces trois points – très importants dans la lutte pour les séries finales – portent le sceau du Canado-Biélorusse Francis Paré et du Slovaque Martin Gernat, le premier nommé inscrivant au passage son premier but pour les Lions à l’occasion de sa deuxième apparition sous le chandail vaudois. Mais cette victoire a surtout été rendue possible par la solide performance de Tobias Stephan devant ses filets (95,8% d’arrêts).