Sommet du G20 – Le retour s’annonce difficile pour l’Amérique Joe Biden entend bien redorer l’image des États-Unis. Mais il n’est pas parti à Rome avec les atouts espérés. Kessava Packiry, New York

En rencontrant Emmanuel Macron ce vendredi à Rome, Joe Biden espère tourner la page de l’affaire des sous-marins australiens qui a provoqué une grave crise diplomatique pour les deux pays en septembre. AFP

L’Amérique est-elle de retour? C’est ce qu’affirmait Joe Biden en juin au sommet du G7. Mais les dirigeants des pays industrialisés et émergents, réunis ce week-end à Rome sous l’égide du G20, attendent de voir. Car si Joe Biden entend bien différencier sa gouvernance de celle de son prédécesseur et réimposer le leadership de son pays, le président des États-Unis ne débarque pas en Europe avec les atouts qu’il espérait.

Ainsi, son ambitieux plan de dépenses sociales et environnementales, réduit de moitié cette semaine à 1850 milliards de dollars pour satisfaire les élus récalcitrants, n’est toujours pas approuvé. Et ce en raison de dissensions au sein même des démocrates. À force de raboter depuis plusieurs mois dans les infrastructures, la santé, l’éducation et la transition énergétique, la Maison-Blanche dévoile une image peu rassurante.