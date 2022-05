Rachat de Twitter suspendu – «Le retrait de Musk n’a rien à voir avec la chute du Nasdaq» Le patron de Tesla serait refroidi par les faux comptes susceptibles de doper la valorisation du réseau social. L’expert John Plassard réagit. Nicolas Pinguely

Elon Musk avait bouclé le financement du rachat de Twitter portant sur 44 milliards de dollars. AFP

Fondateur du constructeur de voitures électriques Tesla, Elon Musk a annoncé ce vendredi suspendre son rachat de Twitter. L’homme le plus fortuné au monde aurait été refroidi par le nombre de faux comptes (robots, trolls, etc.), utilisés pour décrédibiliser des hommes politiques et gonfler artificiellement le nombre d’utilisateurs actifs sur le réseau social.