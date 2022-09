US Open – Le rêve américain de Frances Tiafoe se poursuit Nouvelle idole de Flushing Meadows, la tête de série No 22 s’est qualifiée pour les demi-finales de «son» tournoi en dominant le Russe Andrey Rublev en trois sets. Simon Meier New York

Le sourire de Frances Tiafoe ne cesse de s’élargir. L’Américain, porté par la foule, s’est invité dans le dernier carré de l’US Open. Getty Images via AFP

Incroyable Frances Tiafoe! Comme sur un nuage, le sien, l’Américain de 24 ans s’est qualifié mercredi pour les demi-finales de l’US Open. Pour s’offrir ce droit, la tête de série No 22 du tournoi a fini par dégoûter 7-6 (3), 7-6 (0), 6-4 le Russe Andrey Rublev, qui a pourtant bénéficié d’une balle de première manche à 6-5 en sa faveur.

Mais Tiafoe, tombeur de Rafael Nadal au tour précédent, porté par un stade Arthur-Ashe tout acquis à sa cause, semble évoluer dans une autre dimension depuis le début de la quinzaine new-yorkaise. En mission, il n’a jamais desserré le redoutable étau dans lequel son adversaire s’est démené autant qu’il a pu.

Le king du tie-break

Durant deux sets et demi, aucun des deux joueurs n’a égaré son service. Alors il a fallu s’en remettre à deux tie-breaks. Là où le Russe s’est un peu crispé, l’Américain a encore élevé le niveau de son tennis. Lors des deux jeux décisifs, il n’a égaré que trois points, dont un lors du premier set sur une balle mal jugée et retombée sur la ligne alors qu’il fêtait déjà le gain du set. Davantage amusé que perturbé par cet épisode, il a asséné un ace, comme si de rien n’était.

Le second tie-break s’est apparenté à une espèce de chef-d’œuvre immaculé: trois aces, un service gagnant et trois retours d’une folle agressivité dont deux suivis d’une délicieuse volée amortie. Sept zéro, le compte était bon. Depuis le début du tournoi, l’Américain a disputé six tie-breaks et, signe d’une extraordinaire solidité mentalo-nerveuse, les a tous remportés.

Sonné, frustré, Rublev a eu le cran de résister encore un peu dans la tempête. Mais il n’y avait rien à faire face à une telle déferlante. Et lorsque Tiafoe, incroyablement agressif en retour, lui a dérobé son service - seul break de la partie - pour mener 4-3 dans le dernier set, les carottes étaient définitivement cuites dans la cocotte-minute du Arthur-Ashe.

Trois jeux plus tard, le protégé du Sud-Africain Wayne Ferreira pouvait exulter. Son rêve improbable se poursuit, le voilà en demi-finale de l’US Open. Il y a affrontera vendredi le vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Espagnol Carlos Alcaraz et l’Italien Jannik Sinner.



Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.