Mondiaux de curling annulés – Le rêve brisé des juniors de Lausanne-Olympique Champion de Suisse, le quatuor ne défendra pas ses chances au championnat du monde, biffé du calendrier en raison du Covid. André Boschetti

De gauche à droite: Theo Kurz, Jan Klossner, Kevin Froidevaux (head coach), Pablo Lachat et Anthony Petoud. Céline Stucki/LDD

Les juniors de Lausanne-Olympique sont-ils maudits? En mars 2019, le quatuor lausannois s’incline, à la dernière pierre, contre les Bernois en finale des Championnats de Suisse juniors. Onze mois plus tard, leurs bourreaux reviennent des Mondiaux de la catégorie avec la médaille d’argent autour du cou. Avec une équipe remaniée et renforcée par les arrivées de Jan Klossner, Anthony Petoud et Noé Traub, Pablo Lachat et Theo Kurz remportent ensuite le titre national juniors, en mars dernier. Avec, comme nouvel et grisant objectif, ces joutes mondiales où les équipes suisses réussissent souvent à se distinguer.