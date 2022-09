Inégalités salariales – Le revenu des femmes est inférieur de 43% à celui des hommes Un nouvel outil de l’Office fédéral de la statistique mesure la différence de salaire entre les hommes et les femmes durant leur vie active.

L’écart de salaire s’explique principalement par la forte proportion de femmes à occuper un temps partiel. KEYSTONE/Christian Beutler

Les inégalités économiques entre les hommes et les femmes seront mieux documentées à l’avenir. L’Office fédéral de la statistique (OFS) utilisera deux nouveaux outils: l’écart global de revenus du travail et l’écart de rente.

L’écart global de revenus du travail (GOEG) est plus complet que le traditionnel écart salarial calculé pour démontrer les différences entre hommes et femmes. Il prend en compte le revenu horaire, le taux d’occupation et le taux de participation au marché du travail. Et ce pour toutes les tranches d’âge entre 15 et 64 ans.

Le revenu des femmes, calculé selon cette méthode, était inférieur de 43,2% à celui des hommes en 2018, indique un rapport de l’Office fédéral de la statistique (OFS) adopté mercredi par le Conseil fédéral. Un tel écart s’explique principalement par la forte proportion de femmes à occuper un temps partiel.

Bilan «pitoyable»

Les femmes baissent généralement leur pourcentage, voire arrêtent de travailler, pour pouvoir mieux concilier vie professionnelle et vie de famille. Elles effectuent une grande partie du travail non rémunéré, soit les tâches domestiques et familiales ou le travail bénévole. La valeur monétaire de toutes ces heures est estimée à 315 milliards de francs. Elles gagnent aussi moins que les hommes.

Le rapport fait l’effet d’une «douche froide», a réagi l’Union syndicale suisse (USS) dans un communiqué. Trois ans après la Grève des femmes, le bilan est «pitoyable» et aucune solution «crédible» n’est en vue, déplore la faîtière. Et d’exiger, outre des mesures contre la discrimination salariale, des offres collectives pour alléger la charge des mères, comme des crèches et garderies, des écoles à horaire continu ou des places pour prendre en charge les adultes dépendants.

Cancre européen

L’écart salarial, soit la différence entre deux pleins-temps équivalents, s’élevait à 19% en 2018, précise l’OFS. Il résulte de différences dans la formation, l’expérience ou le poste occupé. Les femmes sont par exemple beaucoup moins nombreuses à endosser des fonctions de cadre.

Environ 45% de cet écart reste toutefois inexpliqué. Cela représente en moyenne 684 francs par mois dans le privé et 602 francs dans le public. Une différence qui a peu évolué depuis 2012.

L’écart global de revenus du travail augmente par ailleurs avec l’âge. En 2018, il était de seulement 7,9% pour les 15-24 ans, mais de 50,8% pour les 45-54 et de 53,5% pour les 55-64 ans.

«Encore des siècles» pour parvenir à l’égalité hommes-femmes Afficher plus Lois discriminatoires, postes à responsabilité, niveau de vie… Au rythme actuel, il faudra près de 300 ans pour parvenir à l’égalité hommes-femmes, a regretté mercredi l’ONU, estimant que les multiples crises actuelles «aggravaient» les disparités entre les sexes. «Au rythme actuel des progrès», «il faudra jusqu’à 286 ans pour que les lacunes en matière de protection juridique et la suppression des lois discriminatoires soient comblées», estiment l’agence onusienne ONU Femmes et le département des Affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES). Il faudra aussi attendre «140 ans pour que les femmes soient représentées sur un pied d’égalité dans des positions de pouvoir et de leadership sur le lieu de travail, et au moins 40 ans pour qu’une représentation égale dans les parlements nationaux soit atteinte», déclarent-ils.

En comparaison européenne, la Suisse fait mauvaise figure. Seuls les Pays-Bas et l’Autriche font moins bien avec un score de 44,2%. Nos autres voisins ne font pas beaucoup mieux, à l’exception peut-être de la France (29,6%). Le GOEG de l’Allemagne se situe à 41,9% et celui de l’Italie à 43%. Les meilleurs élèves sont la Lituanie (20,4%), le Portugal (20,6%) et la Slovénie (21%).

Célibataires mieux loties

Outre l’écart global de revenus du travail, l’OFS intégrera également l’écart de rente à l’avenir dans ses statistiques. En 2020, il se situait à 34,6%. Les femmes ont ainsi obtenu en moyenne 18’924 francs de moins que les hommes.

Les écarts sont minimes au niveau de l’AVS. Ils sont en revanche très nets dans les 2e et 3e piliers. Les femmes perçoivent plus rarement des prestations, et ces dernières sont en moyenne plus basses que celles des hommes, pointe l’OFS.

Un peu moins de la moitié des femmes touchent par exemple une rente du 2e pilier contre 70% d’hommes. Leur montant est par ailleurs inférieur de 47% aux rentes des hommes.

Les différences de participation au marché du travail, les conséquences du modèle familial ou de vie ainsi que les inégalités salariales expliquent ces écarts qui sont plus grands parmi les personnes mariées, divorcées et veuves. Aucun écart n’existe en revanche entre les femmes et les hommes célibataires.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.