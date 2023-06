Terroirs – Le rhum de Chardonne est 100% suisse Fait avec de la mélasse de betteraves, l’alcool de Laurent Cossy s’affranchit de la

canne à sucre. David Moginier

Le vigneron Laurent Cossy a repris la cave familiale entre Chexbres et Chardonne. En 2017, il a eu l’idée d’un rhum national, élaboré à partir de sucre de betteraves suisses et vieilli en fût de chêne, dont le résultat est à déguster sous l’étiquette Rhum 1803. CHANTAL DERVEY

«Ça fait vraiment plaisir de voir le résultat après quatre ans de travail!» Laurent Cossy est vigneron et il est habitué à attendre, chaque année, pour connaître le résultat de ses efforts dans les vignes et à la cave. Mais là, il a dû patienter davantage parce que le rhum, ça ne se fait pas comme ça. Surtout quand on a l’idée un peu dingue de le faire uniquement avec des produits suisses, et donc de s’affranchir de la canne à sucre, qui «ne pousse pas ici, en tout cas pour un bon moment», sourit le producteur.