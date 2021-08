Crise politique en Tunisie – «Le risque de dérive autoritaire est réel» Le président Kais Saied a reconduit le gel du parlement, dont les activités sont suspendues depuis son coup de force du 25 juillet. Une décision qui n’augure rien de bon, selon le politologue Hasni Habidi. Yannick Van Der Schueren

Fort du soutien de la population, le président Kais Saied mène une lutte contre la corruption en solitaire, mais aux mépris des lois en vigueur, dénoncent ses détracteurs. Tunis, 1 er août 2021. AFP

L’incertitude se prolonge en Tunisie. Le président Kais Saied, qui s’est octroyé les pleins pouvoirs il y a un mois, a reconduit l’état d’exception dans la nuit de lundi à mardi. Et ce «jusqu’à nouvel ordre. Le président s’adressera dans les prochains jours au peuple tunisien», est-il précisé dans le communiqué officiel. On n’en saura pas plus.

Ce qui signifie concrètement qu’il reste seul maître à bord, au grand dam de ses détracteurs et de la communauté internationale qui, comme les juristes et les défenseurs des droits de l’homme, craint un recul des libertés et un retour à l’autoritarisme.