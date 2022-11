Vaccination contre le Covid – Le risque de myocardite après le vaccin est-il sous-estimé? Si l’on cherche activement les lésions, on trouve plus de cas légers, affirme une étude. Les milieux antivaccins s’enflamment. Des experts répondent. Caroline Zuercher

Christian Müller, qui a mené la recherche avec son équipe, appelle à ne pas l’utiliser à des fins polémiques. Il souligne que les personnes à risque de développer un Covid sévère doivent être vaccinées. La question doit selon lui être étudiée plus avant pour les jeunes en bonne santé. KEYSTONE

Les myocardites (inflammations cardiaques) après la vaccination contre le Covid sont-elles plus fréquentes qu’on ne le pense? En se basant sur les hospitalisations, on estime que ce risque est de 0,0035%. Mais Christian Müller, cardiologue à l’Hôpital universitaire de Bâle, a mené une autre étude (avec son équipe et des experts en maladies infectieuses et en immunologie de son établissement), en cherchant activement les lésions.