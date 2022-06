Vaccins anti-Covid-19 – «Le risque du vaccin est minime chez les femmes enceintes» Les effets secondaires de Moderna et Pfizer ont été analysés chez plus de 1000 femmes suisses enceintes ou allaitantes. Marie Nicollier

Une étude du CHUV et de l’Université de Berne conclut que les effets secondaires de Moderna et Pfizer chez la femme enceinte sont comparables à ceux dans la population en général. Getty Images

Le CHUV et l’Université de Berne se sont penchés sur une question sensible: l’innocuité des vaccins à ARN messager contre le Covid-19 – à savoir Pfizer et Moderna – chez les femmes enceintes.