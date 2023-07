Signé Lausanne – Le riz afghan du Kabul Lausanne Hafizullah Naqil est arrivé en Suisse en 2015 avec le statut de mineur non accompagné. Il vient d’ouvrir son restaurant à Chauderon. Cécile Collet

Hafizullah Naqil (en rouge) prépare des tacos et du riz afghan, avec l’aide de son ami Feraidoon Dadmohammad. Odile Meylan

On connaissait le Manhattan-Kaboul de Renaud, voici le Kabul Lausanne d’Hafizullah! Mieux qu’une chanson, le petit restaurant sert un excellent riz afghan et des… tacos. «Je sais faire le riz depuis l’enfance et j’ai travaillé un moment dans les tacos en Suisse, explique Hafizullah Naqil. Je me suis dit, je commence par ça!» Commence, car le jeune homme de 26 ans ambitionne d’ouvrir à terme un «joli restaurant afghan» au 38 de la place Chauderon.

Ouverte depuis un mois, son échoppe de neuf places sert ses plats tous les jours (jusqu’à 22 h la semaine, minuit vendredi et samedi). Les tacos sont gourmands et le riz afghan (kabuli palaw) délicieux. Agrémenté de carottes, d’oignons, de raisins secs, d’épices et d’agneau, il est accompagné d’ayran maison (lait et yaourt fermenté) et d’une petite salade orientale. L’agneau comme la viande des tacos et le riz basmati viennent de la boucherie hallal L’Oriental, située à deux pas de là. On est dans le circuit court.

Long voyage jusqu’à Lausanne

Hafizullah a, lui, fait un long périple pour arriver à Lausanne. Parti adolescent d’Afghanistan, il est arrivé comme mineur non accompagné en Suisse en 2015, avec l’idée de continuer en direction du Canada. «Comme c’est le premier pays où on a pris mes empreintes, je me suis dit que c’était un signe et je suis resté», dit-il.

Peu scolarisé en Afghanistan, il a appris à lire et écrire grâce aux cours suivis à l’EVAM. «Ma prof de français, Yasmine, m’a donné la force de parler aux gens et redonné confiance. Elle a été comme une mère.» Deux autres personnes ont beaucoup compté dans son parcours, Clara et Nicolas, ses marraine et parrain rencontrés par le biais de l’association Nela, qui vient en soutien aux jeunes réfugiés afghans. «C’est grâce à eux que j’ai pu ouvrir mon restaurant, sourit-il. Un jour, il sera à mon nom!»

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.