Le Riz casimir, un des pires plats au monde? Ce n’est pas ce qu’en pensent les Suisses alémaniques. SABINA BOBST

Le lait de coco, l’ananas, le curry et le piment ne font pas immédiatement penser à une spécialité suisse. Ce sont pourtant des ingrédients du riz Casimir, apprécié outre-Sarine. Ce plat est composé de poulet, de crème, de lait de coco, de riz, d’amandes grillées, de poires, d’ananas, de pêches et d’une variété d’arômes tels que la poudre de curry, le piment, la cannelle, les clous de girofle, le garam masala et les feuilles de laurier. Il aurait été mis au menu du restaurant zurichois Mövenpick par son propriétaire et patron du groupe éponyme, Ueli Prager (1916-2011) en 1952.

Il apparaît en 18e position d’un classement du site Tasteatlas.com, créé en 2015 par le journaliste et entrepreneur croate Matija Babić. La troisième place revient à une salade russe de dés de corégones crus assaisonnés d’oignons, un plat originaire de Yakoutie. En deuxième position, le pizza-cake canadien, une accumulation de six à huit pizzas cuite dans un moule à gâteau! Et sur la 1re marche du podium, le hakarl, du requin fermenté que l’on mange en Islande.

Entre-temps, sans doute, d’autres plats sont remontés dans le classement, ne faisant apparaître le riz Casimir qu’en 41e place dans le détail du classement, en contradiction avec le tableau général. Alors, le riz Casimir, détesté ou pas tant que cela? Quoi qu’il en soit, ce plat, comme les autres de la liste, est sans doute autant mal aimé par les étrangers au pays d’origine qu’aimé par les locaux.

Ce classement est basé sur les votes des internautes inscrits sur le site, qui offre par ailleurs quelque 10’000 articles sur des plats et des boissons typiques de tel ou tel pays et des notules sur des restaurants. Il suffit de cliquer pour inscrire son plat dans les pires de la planète.

Mais ce site a un autre intérêt: découvrir une spécialité du pays dans lequel on voyage. Pour les étrangers, Genève apparaît notamment avec sa fondue genevoise. Le Gruyérien à Chêne-Bourg et les Bains des Pâquis sont cités pour déguster ce plat qui figure avec la fondue moitié-moitié et la fondue jurassienne parmi les variantes de cette spécialité suisse. Car le site signale aussi des restaurants où manger le plat en question.

La Suisse championne du monde de l’utilisation du beurre

On apprend aussi sur ce site, qui a recueilli des données sur l’utilisation de divers ingrédients des cuisines nationales, que l’oignon est de loin le plus utilisé pour la cuisine dans le monde. Vient ensuite l’ail. Pour la Suisse, c’est le beurre qui figure en tête. Notre pays est même, en Europe et dans le monde, celui qui en utilise le plus.

Le papet vaudois devant la longeole

On peut aussi s’amuser à explorer l’atlas de cuisine et retrouver quelques-unes des spécialités du pays.



Sur cet atlas culinaire, on trouve aussi les plats les plus populaires. En Suisse, la fondue arrive sans surprise en tête devant la meringue, le cordon-bleu, la raclette, la tresse au beurre, les röstis, et plus loin, le riz au safran, le cervelas. Le papet vaudois tient la 15e place et la longeole 33e.

