Roman graphique – Le «road trip» de la grand-mère qui souffre de l’alzheimer La première œuvre de la jeune Alix Garin frappe par son scénario aussi sensible que construit, et son dessin tendre. David Moginier

Transporter une grand-mère qui perd la mémoire n’est jamais facile. ÉD. LE LOMBARD

Alix Garin n’a que 5 ans quand une amie de sa mère lui fait découvrir le dessin de BD, dont elle décide immédiatement de faire son métier. À 23 ans, son premier roman graphique démontre une vraie maturité et une maîtrise du rythme que ne renieraient pas de vieux pros. Sur plus de 200 pages, elle y imagine comment Clémence enlève sa grand-mère souffrant de l’alzheimer de la maison de retraite . Les deux femmes vont tailler la route quelques jours pour retrouver la maison d’enfance de l’aïeule. Au fil de leurs péripéties, les souvenirs de l’une et de l’autre vont remonter dans des flash-back tendres ou cruels.