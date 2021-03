Nettoyage des cabines d’avion – Le robot de désinfection par UV vole au secours des compagnies Développée à Renens, la machine d’Uveya a été validée par le géant de l’assistance au sol Dnata. Elle pourrait bientôt aussi servir dans les trains japonais. Jean-Marc Corset

Le robot de désinfection Uveya, les bras déployés, en démonstration à Renens avec ses neuf lampes UV-C. Patrick Martin

La société Uveya n’a pas encore été fondée et ses instigateurs squattent les locaux à Renens d’une autre start-up en plein envol, Involi. Mais son robot de désinfection par ultraviolets (UV) a déjà été adopté par le groupe Dnata, un des plus grands fournisseurs de services aériens au monde, présent dans 126 aéroports, qui s’occupe du nettoyage des cabines d’avion de 250 compagnies.

Ses services de nettoyage des cabines ont testé le premier prototype de cette machine vaudoise à bord des avions de la compagnie suisse Helvetic Airways avant de valider le système automatisé. Cette opération, menée fin 2020, à peine huit mois après le lancement de l’idée, permet à l’entreprise en voie de création de lancer maintenant la production d’une première série de robots de désinfection. Toutefois, ceux-ci peuvent être exploités dans d’autres moyens de transport, comme les trains, et la start-up vaudoise a déjà noué des contacts en vue de fournir les entreprises de nettoyage actives sur le réseau japonais.

Virus inactivés

Un des initiateurs du projet, Jodoc Elmiger – designer industriel et «serial entrepreneur» – met les points sur les «i» quant au degré de sécurité visé dans les cabines de l’aviation commerciale, un secteur soumis aux normes les plus élevées, dit-il. La solution Uveya utilise la technologie éprouvée des rayons UV-C – une lumière UV concentrée, de courte longueur d’onde – pour désinfecter l’intérieur de l’avion par radiation. De par le fort pouvoir énergétique du rayonnement ultraviolet, les UV-C tuent les bactéries et «inactivent les virus», expliquent les responsables de la start-up.

«Cet appareil peut tuer efficacement plus de 99% des bactéries et des pathogènes, comme le coronavirus.» Dnata, un des principaux fournisseurs de services aériens au monde

Même si la société d’assistance au sol Dnata continue à nettoyer toutes les surfaces à bord avec un puissant désinfectant, elle affirme que «cet appareil peut tuer efficacement plus de 99% des bactéries et des pathogènes, comme le coronavirus, dans l’air et sur toutes les surfaces, en quelques minutes, sans utiliser de produits chimiques».

En vol, les appareils d’aviation disposent de systèmes d’aération ultraperformants, qui renouvellent l’air toutes les trois minutes et filtrent normalement les gouttes les plus fines. Plusieurs études ont confirmé que le risque de contamination par les virus était très faible lorsqu’on prend l’avion (lire «24 heures» du 2 mars). Le système Uveya, qui permet de stériliser toutes les surfaces et les tissus «de façon rapide et homogène», est ainsi parfaitement complémentaire selon Jodoc Elmiger.

Il faut à peine dix minutes pour traiter toute la cabine d’un Airbus A320. Le robot de stérilisation est placé en bout de couloir par l’opérateur qui déploie simplement ses bras par-dessus les sièges. Avant de démarrer la procédure, celui-ci sort de la cabine afin de se protéger du rayonnement des lampes UV. Le robot – équipé de neuf lampes – est tracté par un treuil qui lui permet de traverser le couloir à vitesse constante de façon autonome.

Deux des instigateurs du système Uveya: Jodoc Elmiger (à g.) et Tristan Chevignard avec la machine UV-C. Patrick Martin

Spécialistes des drones

L’équipe autour du projet est formée de six personnes toutes actives dans les nouvelles technologies, telles la robotique et les drones. La plupart sont d’ailleurs passées chez SenseFly, à Cheseaux-sur-Lausanne, leader mondial des solutions de drones cartographiques à voilure fixe. Parmi eux, Tristan Chevignard, chargé du développement des affaires, est aussi directeur général d’Involi. Cette société développe un système de gestion du trafic aérien qui intègre les drones de manière sécurisée. Il a une grande expérience de l’industrialisation, mais aussi pour particularité d’avoir travaillé pour le Programme mondial de lutte contre la grippe à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pendant la pandémie de grippe H1N1.

Quant à l’ingénieur électronicien, André Bernet, chargé de la gestion du treuil et du système de sécurité, il a aussi un parcours atypique. Basé à Dubaï, ce diplômé de la HEIG-VD à Yverdon travaille à la mise au point des systèmes de vol sur le projet Jetman.

Le robot de désinfection Uveya, dont le prix de vente avoisine les 15’000 francs, a été conçu pour être le plus léger et le plus simple possible pour l’opérateur. Les pièces sont dans leur grande majorité fabriquées en Suisse. Jodoc Elmiger s’amuse d’ailleurs à dire qu’il a trouvé dans notre pays moins cher qu’en Chine! Un sous-traitant de la région lausannoise pourrait d’ailleurs assembler les machines, selon les quantités commandées, même si, pour l’heure, ce produit n’est pas encore monté dans le bon wagon en Suisse. La nouvelle société – entièrement autofinancée mais qui cherche des investisseurs – mise toutefois sur le marché international pour commercialiser ce robot made in Switzerland.