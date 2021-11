Première en Suisse romande – Le robot qui répond à tout sur le Covid long Les Hôpitaux universitaires de Genève lancent une plateforme interactive d’informations sur les symptômes persistants après une infection au virus SARS-CoV-2. Sophie Simon

Quelque 20% des personnes infectées par le Covid voient leurs symptômes persister pendant plusieurs mois. KEYSTONE

Le problème Afficher plus En Suisse, les ressources en ligne sur le Covid long sont essentiellement disponibles en allemand. «Beaucoup de sites francophones publient des informations vérifiées, mais notre offre de «chatbot», qui permet un échange interactif, est innovatrice», vante le Dr Mayssam Nehme, cheffe de clinique au Service de médecine de premier recours. À la différence d’un simple FAQ, cet outil d’intelligence artificielle offre un avantage: n’importe quelle question peut être posée.

Il s’appelle Rafael. C’est le premier patient officiellement reconnu comme souffrant de symptômes post-Covid* à Genève. Ce quadragénaire a souffert d’insomnies pendant plusieurs semaines après son infection au Covid-19 contracté lors de la première vague. Comme cette séquelle était alors peu connue, il a connu l’errance médicale avant d’être pris en charge par la consultation post-Covid des Hôpitaux universitaires de Genève. C’est lui qui donne son nom à la nouvelle plateforme en ligne lancée par les HUG sur ce sujet. Rappelons que 20% des personnes infectées par le Covid voient leurs symptômes persister pendant plusieurs mois.

Ce site interactif est doté d’un «chatbot», c’est-à-dire d’un programme qui simule la conversation. Ainsi, il suffit de définir son profil – êtes-vous un patient déjà diagnostiqué en post-Covid? Vous demandez-vous si vous devriez l’être? Êtes-vous un professionnel de santé ayant besoin de plus d’informations? – pour pouvoir commencer à poser des questions. Les réponses sont standardisées mais devraient apporter de plus en plus d’éléments pertinents. Le Pr Idris Guessous, médecin-chef du Service de premier recours des HUG, appelle à la tolérance durant la période de rodage: «Il faut l’aider, plus on lui posera de questions, meilleur il sera.»

Une chance pour la francophonie

Les Genevois ont la chance de disposer depuis plusieurs mois et grâce aux HUG d’une consultation spécifique au post-Covid. «Mais ce n’est pas le cas partout dans le monde, ni même en Europe, relève la Dre Mayssam Nehme, cheffe de clinique au Service de médecine de premier recours. Il existait donc un manque pour répondre aux questionnements.»

Et les éclairages n’iront pas à sens unique. Le type de requêtes formulées donnera des indications précieuses à la communauté médicale sur les besoins des patients. «La plateforme est anonyme, nous n’aurons pas accès aux données identifiantes ni à la localisation géographique des internautes, assure Mayssam Nehme. Mais les mots-clés seront récoltés et nous aideront non seulement à améliorer l’outil, mais notre connaissance sur le Covid long, de manière beaucoup plus ouverte, sans envoyer de formulaire prérempli avec une option oui ou non.» Idris Guessous concède que ce chatbot permet de gérer une «quantité de signaux qu’en tant que médecins on ne pourrait pas gérer au quotidien, pour voir si des tendances se dégagent».

Bientôt, les ados

La plateforme regroupe quantité d’informations utiles, notamment sur le type de prise en charge et son impact parfois important sur la qualité de vie. Les institutions francophones intéressées sont invitées à se greffer au projet.

Pour l’heure, Rafael s’adresse aux adultes, mais une section destinée aux enfants (les adolescents seront particulièrement concernés) est en cours d’élaboration. Enfin, si vous préférez avoir un être humain au bout de la ligne plutôt qu’un algorithme, des sessions d’échanges en direct avec des spécialistes seront prévues.

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.