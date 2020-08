Départ agité pour l’attaquant – Le rocambolesque divorce entre Ben Khalifa et GC Le Vaudois n’a pas prolongé à Zurich. Son agent et le responsable communication ont échangé leur point de vue sur les réseaux sociaux. Ugo Curty

Nassim Ben Khalifa (à gauche) ne portera plus le maillot des Sauterelles la saison prochaine. KEYSTONE/Archive

À GC, les soldes d’été ont été animés. Le club a remercié plusieurs cadres du vestiaire après le cuisant échec vécu par les Sauterelles. Grasshopper était dans la course pour la promotion en Super League avant de s’écrouler sur la fin et de laisser Vaduz accompagner le Lausanne-Sport dans l’élite. La nouvelle saison qui s’annonce en Challenge League est d’ores et déjà celle de trop. Mersim Asllani, Oliver Buff, Mychell Chagas, Veroljub Salatic, Danijel Subotic et Andreas Wittwer ont été priés de se trouver un nouvel employeur.