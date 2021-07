«Kaamelott – Premier Volet», la critique – Le roi Arthur sur grand écran: le Graal, ou pas? Alexandre Astier n’en fait qu’à sa tête au royaume de «Kaamelott». Cécile Lecoultre

Alexandre Astier et Arthur, les deux font la paire dans «Kaamelott» depuis 2003. ASCOT ELITE FILMS/DR

«Je vois bien que ça va chercher profond!» nous murmurait, dans un soupir, Alexandre Astier l’autre jour au téléphone. Mais Sire, Sire… pourquoi vous êtes-vous compliqué le destin? L’ambition. La même sans doute qui a guidé le magicien de 2003 à 2006, quand il transformait un court métrage, «Dies Irae», en 458 épisodes d’une série en or. Cette fois, cet artiste tout terrain arrache à la pierre philosophale «Kaamelott» le premier volet d’une trilogie cinématographique.

Loin de compiler les heures les plus burlesques de six Livres enluminés de pastilles mémorables, le trublion reprend le roi Arthur là où il l’avait abandonné il y a dix ans pour en tirer, telle l’épée du rocher, un vrai film. Avec de l’aventure, du romanesque et même de la comédie. Pour mémoire, en exil lointain, le monarque, qui vient de rater son suicide, prend alors du recul sur sa vie, rumine sa condition d’élu divin, les bouderies de la reine et l’absurdité crasse du pouvoir.