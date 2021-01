Nouvelle tour à Prilly – Le roi des gratte-ciel de Malley se dévoile Avec 85 mètres de hauteur et 27 étages, la Tilia Tower dominera un quartier à cinq tours, que l’on commence à visualiser dans son entier. Chloé Banerjee-Din

Le lauréat du concours d’architecture, un binôme formé par les bureaux 3XN et Itten + Brechbühl, a déjà conçu le siège lausannois du Comité International Olympique. 3XN / Itten + Brechbühl ©3XN / Itten + Brechbühl ©3XN / Itten + Brechbühl 1 / 7

C’est un de ces projets qui marqueront pour longtemps le paysage de la région lausannoise. Le visage de la plus haute tour du futur quartier de Malley, 85 mètres, 27 étages, vient d’être dévoilé en exclusivité à «24 heures». Désigné juste avant les Fêtes, le lauréat du concours d’architecture est un binôme formé par les bureaux lausannois Itten+Brechbühl et danois 3XN, qui ont déjà conçu le siège du CIO à Lausanne. Le gratte-ciel qu’ils ont imaginé dominera un ensemble de 5 tours au total, dont les contours prennent une forme de plus en plus concrète.