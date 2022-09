Portrait de Sami Loft – Le roi des influenceurs reste dans sa bulle Ce jeune Lausannois compte plus d’un million d’abonnés sur les réseaux sociaux. Une notoriété acquise grâce à des vidéos sympathiques, où la politique et l’actualité sont bannies. Marie Maurisse

Sami Loft partage sa vie entre le canton de Vaud et Paris, depuis quelques mois. Laurent de Senarclens / 24heures

«Tiens, tu es devenu blond!» s’exclame Nicole, la mère de Sami Loft, en le croisant jeudi dernier dans son salon. Sur Instagram et TikTok, ces réseaux sociaux qui font la part belle aux vidéos, plus d’un million de fans ont déjà pu apprécier la transformation capillaire du jeune homme – sa maman, elle, ne possède pas ces applications. Celles-ci représentent pourtant toute la vie et le métier de son plus jeune fils.