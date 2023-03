Visite de Charles III en Allemagne – Le «roi européen» Charles III à l’œuvre à Berlin Le souverain britannique joue le rapprochement de son royaume avec l’Union européenne, sur fond de Brexit et de guerre en Ukraine. Virginie Lenk

Le roi Charles III, la reine consort Camilla et le couple présidentiel Steinmeier devant la porte de Brandenburg, le 29 mars 2023. AFP/ADRAN DENNIS

La Porte de Brandebourg au lieu des Champs-Élysées. Les honneurs militaires, au pied de l’emblématique monument – une première pour un chef d’État étranger – ont effacé mercredi après-midi les désagréments d’une visite royale avortée en France, pour cause de cocktails Molotov et de manifestants en colère. Charles III et son épouse Camilla ont savouré l’accueil feutré de leur ami de longue date, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, avant de serrer les mains de la foule chaleureuse triée sur le volet. Sur la place, drapeaux britannique, allemand et européen flottaient indolemment au vent.