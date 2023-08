Shakespeare au Brassus – «Le roi Lear» scelle l’amitié du Clédar avec Hélène Cattin Pour ses 35 ans, la troupe de théâtre amateur de la vallée de Joux collabore pour la troisième fois avec la metteuse en scène. Rencontre. Natacha Rossel

Sous la direction d’Hélène Cattin, le Clédar a revisité «Le roi Lear», avec deux rois Lear et des hommes dans les rôles de femmes et des femmes dans des rôles d’hommes. Odile Meylan

La journée est aux activités en plein air, en ce samedi estival à la vallée de Joux. Mais tout le monde ne profite pas du lac et des forêts combières. Entre les murs du Casino du Brassus, la compagnie du Clédar répète. Inlassablement. Trois fois, quatre fois le même passage. La metteuse en scène Hélène Cattin bondit des gradins, donne ses indications de jeu, insiste sur une réplique, modifie un déplacement.

Animée par le feu du théâtre, l’artiste vaudoise collabore pour la troisième fois avec la troupe amateur phare de la Vallée. Pour célébrer les 35 ans du Clédar, le choix s’est porté sur un monument du répertoire classique: «Le roi Lear». Les vers de Shakespeare résonneront dès mercredi et jusqu’au 9 septembre au Casino, dans un décor tout en sobriété conçu par le scénographe Jean-Luc Taillefert. Car l’esprit du Clédar, c’est de nourrir une passion avec l’aide de professionnels: si tous les interprètes sont amateurs, la mise en scène, la scénographie, les costumes et la régie sont confiés à celles et ceux dont c’est le métier.

«La cohésion de la troupe existe grâce à notre enthousiasme de créer quelque chose de conséquent tous ensemble. Pour y arriver, l’encadrement professionnel est un moteur extraordinaire», résume Georges-Henri Dépraz, arborant la longue et lourde robe de Gloucester, ministre de Lear. Entre deux temps de répétition, le vice-président de la compagnie nous raconte l’histoire du Clédar.

Une scène du «Roi Lear» par le Clédar. Odile Meylan

L’aventure démarre en 1986, lorsque le metteur en scène Gérard Demierre donne un cours de théâtre à des jeunes de la Vallée. Dans la foulée, une poignée d’entre eux décide de monter une compagnie, embarque proches et amis… et voilà que naît le premier spectacle du Clédar, «Barouf à Chioggia», de Goldoni, sur le lac de Joux. «Ça fait partie de l’ADN de la compagnie que de jouer dans des lieux insolites. On a monté des spectacles dans une scierie, dans des châteaux, dans un hangar, dans une patinoire…», énumère Georges-Henri Dépraz.

Cette fois, la troupe joue dans la salle de spectacle du Brassus, mais en a inversé l’espace: les gradins débordent du cadre de scène, et les comédiennes et comédiens jouent sur les gradins en bois créés pour un ancien spectacle.

Grand théâtre de fous

Retour en répétition. Tous en scène, les actrices et acteurs travaillent la fin de l’acte I. À quelques jours de la première, il faut encore régler quelques détails pour donner vie au texte du Barde. Après une heure intense, Hélène Cattin nous raconte son compagnonnage avec le Clédar. «Le choix de cette pièce est intimement lié à ma longue amitié avec cette équipe, confie-t-elle en reprenant son souffle.

En 2001, j’ai mis en scène «Le printemps», de Denis Guénoun, et cette rencontre a été très forte. Dix ans plus tard, je les ai retrouvés pour monter une pièce de Feydeau. J’ai donné un atelier sur le théâtre de boulevard, mais certains ont voulu travailler sur une scène du «Roi Lear.» La graine est semée. Il faudra attendre une décennie pour qu’elle germe. «Elle est venue pour voir en 2029 et nous a dit qu’elle était mûre pour Lear!» sourit Georges-Henri Dépraz.

La parenthèse du Covid aura encore retardé l’éclosion de la pièce. Peu importe. Rien n’entache la passion de la troupe. C’est d’ailleurs cette cohésion qu’Hélène Cattin a choisie comme axe dramaturgique de la pièce. Au début du spectacle, un groupe d’actrices et d’acteurs - les membres du Clédar - se distribuent les rôles. «Ce sont eux qui racontent cette histoire, ils s’emparent de ces personnages et brouillent la frontière entre fiction et réalité.» La metteuse en scène a donc brassé les cartes de la distribution: «Ils jouent des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux… J’avais envie de les voir jouer des personnages éloignés de chacun d’eux.»

L’un des deux rois Lear se prépare. Odile Meylan

Le rôle-titre a ainsi été confié à deux comédiennes, pour exprimer la dualité du vieux Lear. C’est l’heure du filage, le Clédar s’empare avec force du texte de Shakespeare. Dès mercredi, les vers résonneront au Casino du Brassus: «Dès que nous naissons, nous pleurons d’être venus sur ce grand théâtre de fous.»

Natacha Rossel était journaliste à la rubrique culturelle et couvrait les arts de la scène. Titulaire d'un Master en Sciences de l'Antiquité, elle a travaillé à «24heures» de 2012 à 2023. Elle est passée également par les rubriques Vaud & Régions et Web. Plus d'infos @NatachaRossel

