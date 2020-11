Philippe Eggimann, infectiologue et président de la Société vaudoise de médecine.

Vous craignez, comme ce fut le cas lors de la première vague de la pandémie, que la population évite les cabinets médicaux de peur d’engorger le système ou d’attraper le coronavirus. Observez-vous une telle tendance avec l’arrivée de la deuxième vague?

Pas pour l’instant, mais le risque existe que certains patients, en particulier âgés, se replient sur eux-mêmes. Lors de la première vague, les injonctions des autorités ont été mal interprétées, une partie importante de la population a pris peur et a cessé de se rendre chez le médecin. Or, on a vu les conséquences désastreuses que peut avoir le délai de la prise en charge de certaines pathologies.