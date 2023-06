Angleterre – Le romancier Martin Amis, mort en mai, distingué par Charles III L’écrivain britannique Martin Amis, disparu en mai, figure parmi les personnalités distinguées par Charles III à l’occasion des décorations accordées pour ses célébrations d’anniversaire.

Martin Amis en 2003. AFP

Traditionnellement, le souverain britannique procède à ces distinctions royales deux fois par an, pour le Nouvel an et son anniversaire officiel, toujours célébré en juin indépendamment de sa date de naissance réelle.

Le poète britanno-nigérian Ben Okri et le réalisateur du film «The Queen», Stephen Frears, sont également distingués, tout comme le romancier Ian McEwan et la rédactrice en cheffe des magazines Vogue Anna Wintour, a annoncé vendredi le gouvernement britannique.

1171 personnes récompensées

Au total, 1171 personnes, dont 586 femmes, ont été récompensées cette année dans la première liste d’anniversaire signée par Charles III.

Au-delà des célébrités, le roi a aussi récompensé de nombreux bénévoles. À l’occasion de son couronnement en mai, il avait invité des centaines d’entre eux à l’abbaye de Westminster et avait octroyé un jour férié aux Britanniques pour qu’ils le consacrent à des œuvres de charité.

La publication de cette liste d’honneur sera suivie samedi par le traditionnel défilé «Trooping the Colour» (Salut aux couleurs), auquel Charles participera pour la première fois en tant que roi.

ATS

