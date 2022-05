Portrait de Philippe Jaenada – Le romancier prolixe se fait justicier laconique Après trois affaires anciennes, l’attachant écrivain décortique et dénonce une erreur judiciaire en cours. Jacques Poget

AFP

Côté face, rien à signaler: il apparaît aux Rencontres littéraires de Divonne-les-Bains tout de noir vêtu et sac marin à la main. Le romancier à fond autofictionnel du «Chameau sauvage», le démonteur de grands faits divers mystérieux de «La Serpe» reste fidèle à lui-même. Côté pile, grande première! Jaenada abandonne les vieilles archives et s’attaque à une affaire en cours. L’enquêteur demeure, mais l’historien vire activiste. «Seulement pour cette fois», on ne l’y reprendra pas.