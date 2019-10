Le Romand Stéphane Riethauser se raconte en «Madame»

De Nyon à Locarno, et dans l’intervalle, le monde entier, «Madame», du Genevois Stéphane Riethauser, voyage partout. Portrait de l’aïeule disparue du cinéaste, histoire de son coming out, ce film glisse du particulier à l’universel. Coup de fil à Berlin, où ce cinéaste d’exception réside.

Quand vous commencez à tourner, il y a 15 ans, pensez-vous à un film?

C’était il y a vingt ans, en 1999. Pas vraiment, je dois dire. Je filme alors pour préserver sa mémoire. Elle m’avait offert une caméra en me disant que je pourrais faire un film sur sa vie. Mais je l’ai filmée à titre privé. Elle est décédée le jour où j’ai terminé mon stage à la RTS. Ce n’est que dix ans après que je me suis dit que j’allais regarder toutes ces cassettes. Puis j’ai cherché un angle. J’ai mis longtemps à le trouver.

Était-ce douloureux de passer toute sa vie en revue?

Ambigu. J’ai la chance d’avoir de belles images de mon enfance, et cela m’a aussi aidé. Me confronter à certaines a été dur, surtout à mon coming out. Ce film a été une grande bataille avec moi-même.

Quelles ont été les réactions des personnes citées?

Je leur ai demandé leur avis avant. Toutes les personnes importantes pour la narration ont joué le jeu, même si j’avais quelque appréhension par rapport à ma famille. Et mon père m’a toujours soutenu, même si ma révélation détruisait son idéal de virilité.

Est-il facile de se revoir jeune, plus de vingt ans auparavant?

De temps en temps, je n’en pouvais plus de voir ma gueule. La production du film a elle-même duré cinq ans. De temps à autre, j’avais plaisir à m’imaginer petit garçon. Mon souci était de ne pas réaliser un film trop narcissique.

Qu’avez-vous appris sur vous?

J’en oubliais parfois ma vraie vie. Le film m’a permis de mieux me connaître. Mais il me joue aussi des mauvais tours, puisqu’il y a des personnes importantes qui ne sont pas citées du tout. J’ai d’ailleurs beaucoup résumé. Avant de faire le film, c’est sur moi que j’ai fait un travail. Avec les rushs qui me restent, je ferai de petits films qui seront des bonus sur le DVD.

«Madame»

Docu, 94’

Cote: ***.

Scéances: En présence du réalisateur je 24 au City Pully, di 27 au Royal Sainte-Croix et en salle.