Une page se tourne – Le ronchon magnifique tire sa révérence À 36 ans, Stephan Lichtsteiner met un terme à son impressionnante carrière, jalonnée de titres. Portrait d’un homme exigeant, rigoureux, tempétueux. Brice Cheneval

Stephan Lichtsteiner s’est toujours dévoué pour le maillot suisse. Et en attendait tout autant de ses coéquipiers. KEYSTONE

Le constat dit tout de ce que représente Stephan Lichtsteiner pour le football suisse: l’an prochain, à l’Euro, ce sera la première fois depuis 2006 que la Nati participera à une compétition internationale sans lui. Le Lucernois symbolise plus que quiconque une sélection décomplexée, installée parmi l’élite depuis une vingtaine d’années. Il fut aussi l’un de nos meilleurs ambassadeurs à l’étranger, notamment grâce à son brillant passage à la Juventus Turin. «OK, Shaqiri a le plus beau palmarès avec ses championnats, ses deux Ligues des champions… Mais Lichtsteiner, lui, a remporté tous ses titres en étant titulaire», constate Daniel Gygax, son ancien coéquipier à Lille et en sélection. Ce mercredi, le grognard a décidé de tirer un trait sur une carrière de dix-neuf ans. «Il est temps pour moi de m’engager sur une nouvelle voie. C’était une période magnifique que j’ai vraiment appréciée», justifie-t-il.