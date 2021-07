Édifice multifonction – Le Rosey se dotera d’un nouveau joyau d’architecture La prestigieuse école privée rolloise a fait appel au célèbre Bernard Tschumi pour concevoir un bâtiment technologique dédié aux sciences et à l’entrepreneuriat. Marine Dupasquier

Un nouveau bâtiment circulaire s’implantera dans le paysage de l’école privée rolloise. Il sera dédié aux sciences et à l’entrepreneuriat. Bernard Tschumi Architects

Adoré ou décrié, le Carnal Hall du Rosey et ses airs de soucoupe volante laisse rarement indifférent et s’est imposé depuis 2014 comme un incontournable du paysage rollois.

Le bâtiment aux allures futuristes et dédié aux arts musicaux sera bientôt rejoint par un petit frère à peu près aussi ambitieux: un centre pour les sciences et l’entrepreneuriat. Un édifice circulaire lui aussi, dont l’intérieur sera à la fois flexible et modulable, afin de pouvoir changer de configuration selon les besoins pédagogiques.

Le projet mijotait déjà depuis plus de cinq ans dans la tête de Christophe Gudin, directeur de l’internat, déterminé à donner un nouvel essor à l’enseignement des sciences dans son établissement: «Nos laboratoires datent actuellement de quinze à vingt ans et commencent à être vétustes, indique-t-il. Nous avons eu l’idée de construire deux labos centraux très bien équipés, pouvant accueillir jusqu’à trois classes simultanément, et autour desquels se situeront les salles de cours.»