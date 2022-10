Spéculation dans les montres – Le rouage grippé de la haute horlogerie Incapable de satisfaire une demande qui a explosé, l’industrie frustre ses clients de la première heure. Ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer des techniques de ventes déloyales. Andrea Machalova

Lorsque les prix de l’occasion ont dépassé les prix du neuf, les amoureux d’horlogerie ont été vite rejoints par les spéculateurs. NIELS ACKERMANN/LUNDI 13

Rolex Daytona, Royal Oak, Nautilus ou Richard Mille, les prix des modèles les plus prestigieux de la haute horlogerie flambent sur les plateformes de revente, jusqu’à plusieurs fois leur prix affiché en boutique. Pour lutter contre un phénomène de spéculation qu’ils ont eux-mêmes amorcé en rachetant leurs modèles sur le second marché, les marques et leurs détaillants choisissent désormais précautionneusement leurs attributions. Mais le rouage se grippe.