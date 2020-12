Premiers vaccinés – Le Royaume-Uni célèbre son «V-Day» Le service de santé publique a lancé mardi le programme de vaccination contre le coronavirus. Une première mondiale. Tristan de Bourbon, Londres

Sous les applaudissements du personnel soignant, Margaret Keenan est devenue la première patiente britannique à être vaccinée contre le coronavirus. keystone-sda.ch

Margaret Keenan, 91 ans la semaine prochaine, et William Shakespeare, 81 ans, sont devenus les deux premières personnes au monde à être officiellement vaccinées contre le coronavirus. Le programme de vaccination britannique a débuté mardi à 6 h 31 dans l’un des hôpitaux de Coventry, dans le centre de l’Angleterre. «Je ne sais pas quoi dire», a admis la première élue, masquée et revêtue d’un tee-shirt «Joyeux Noël». Avant d’avouer: «C’est le meilleur cadeau d’anniversaire que je puisse souhaiter, car j’ai hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis après avoir été seule pendant la majeure partie de l’année.»