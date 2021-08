Marché de l’emploi – Le Royaume-Uni cherche désespérément des travailleurs Les entreprises britanniques font face à une pénurie de travailleurs. Une hausse des salaires est également enregistrée. Tristan de Bourbon - Londres

Les commerces de Londres sont ouverts, mais beaucoup d’enseignes ne trouvent pas de personnel. Juillet 2021. AFP

Les employeurs britanniques vivent des temps perturbés. Aux bouleversements engendrés par le Covid-19 s’ajoutent les premiers effets du Brexit. Une simultanéité explosive: de nombreux secteurs manquent massivement de main-d’œuvre. Le nombre d’emplois disponibles en ligne enregistre une hausse de plus de 40% depuis le dernier trimestre 2019 dans cinq des douze régions du pays, a révélé une étude réalisée par la société Adzuna. Sur les 27 catégories d’emplois proposés en ligne, six sont en hausse de plus de 50% : la manufacture, la construction, les transports/logistiques, la maintenance, les ressources humaines et l’aide à domicile. Sans prendre en compte les absences déjà remarquées dans les services, en particulier l’hôtellerie-restauration.