Un nouveau festival à Lausanne – Le rythme dans la peau Les percussions sont à l’honneur d’une nouvelle manifestation scandée dans divers lieux lausannois. Propos de Daniel Humair et de François Bernaschina. Boris Senff

Daniel Humair, batteur suisse à la carrière historique, participe au festival lausannois. ERWIN ZBINDEN

Et au début, il y avait le rythme. À la fin aussi puisque vient de s’ouvrir la première édition du Percussions Festival International Lausanne, qui met à l’honneur jusqu’à dimanche la pulsation sous toutes ses formes et dans divers lieux (lire encadré). Même s’il ne se laisse pas réduire à elle, le rythme est non seulement inséparable de la musique, mais il en est l’une des sources principales.