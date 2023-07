Température de 45 °C en Italie – Le Sahara n’étouffera pas la Suisse – et c’est un coup de chance Le dôme de chaleur qui s’abat sur le sud de l’Europe ne fera qu’effleurer notre pays, mais il n’est pas certain qu’il en sera de même la prochaine fois. Julien Wicky

La Suisse devrait passer à côté des températures extrêmes cette semaine selon ce modèle pour mardi à 12 heures. Source: ECMWF via www.tropicaltidbits.com

Dans un article publié dimanche 16 juillet sur son blog pour décrire le phénomène actuel, MétéoSuisse décrit avec des mots forts l’intensité du phénomène qui s’abat sur le sud de l’Europe, dépassant par endroits les modèles climatiques extrêmes. Ce dôme de chaleur persistant a déjà engendré des températures supérieures à 40 degrés en Espagne au début de l’été, mais il va encore se renforcer ces prochains jours. Gorgé d’air en provenance du Sahara, il va s’étendre vers le nord, étouffant un peu plus la péninsule Ibérique et enveloppant le sud-est de la France ainsi qu’une bonne partie de l’Italie.

Alors qu’une alerte canicule a été émise pour le sud du pays et les plaines tessinoises, la Suisse sera globalement épargnée, hormis une journée – ce mardi 18 juillet – où le mercure va dépasser les 35 degrés par endroits. Difficile d’imaginer qu’il fera alors près de dix degrés de plus en Sicile ou en Sardaigne. Et on aurait tort de penser que ce sont les Alpes qui suffisent à protéger le pays de cette vague étouffante. En fait, c’est surtout un coup de chance.

Amené à se reproduire

Car si le phénomène a l’air de débuter ces jours-ci, il remonte en fait à plus de trois semaines. Depuis début juillet, l’Europe est prise en tenailles entre deux zones distinctes: au nord-ouest, sur le Royaume-Uni, une masse d’air relativement fraîche s’est installée alors qu’au sud prospère précisément ce dôme d’air chaud emprisonné sous des hautes pressions en altitude. Et la Suisse est restée presque exactement au milieu durant tout ce temps. Il n’est cependant pas du tout exclu qu’une prochaine occurrence de ce phénomène remonte un peu plus vers nos latitudes.

Une jeune fille s’asperge d’eau à Messine, Sicile, dimanche 16 juillet. L’Italie fait face à une vague de chaleur exceptionnelle. AFP

En effet, selon l’ingénieur prévisionniste Grégory Langlet cité ce lundi dans «Le Parisien», il va falloir s’habituer à ces dômes de chaleur, jugés pourtant extrêmes en météorologie sous nos latitudes. Plus habituel dans le Sahara et les pays du Maghreb, ce phénomène a en effet tendance à se décaler vers le nord. Il est produit par un affaiblissement du jet-stream, courant de haute altitude, qui ondule au lieu de circuler en ligne droite. L’air froid d’altitude comprime alors l’air plus chaud qui se retrouve pris dans une sorte de réservoir qui fonctionne comme une cocotte.

Plus «frais» dès vendredi

À plus court terme, cet épisode extrême devrait prendre fin ce vendredi dans la majorité des régions, mais la Sicile puis la Grèce pourraient être touchées pendant encore une dizaine de jours. La Suisse, elle, devrait retrouver des températures inférieures à 30° pour la suite de la semaine. Pour la semaine prochaine, la majorité de l’Europe devrait même trouver des températures légèrement inférieures aux moyennes.



