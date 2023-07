Coup d’État à Niamey – «Le Sahel est en proie à un phénomène de contagion des putschs» Figure d’exception démocratique dans la région, le Niger est à son tour le théâtre d’une prise de pouvoir par l’armée. La lutte contre le djihadisme pourrait en pâtir. Théophile Simon

Des partisans du président nigérien Mohamed Bazoum manifestent contre le coup d’État en cours dans les rues de Niamey, le 26 juillet 2023. KEYSTONE/SAM MEDNICK

Un de plus. Le coup d’État survenu au Niger mercredi vient compléter une récente série de putschs militaires dans la bande sahélienne. Il y a d’abord eu le Mali, en août 2020 puis en mai 2021; le Tchad, en avril 2021; la Guinée, en septembre 2021; le Burkina Faso, en janvier et septembre 2022. Le Soudan, enfin, en avril 2019 et en octobre 2021. En l’espace de trois ans, la totalité des États de la bande sahélienne ont ainsi basculé dans les mains de juntes militaires.