Rémunérations 2020 – Les salaires des patrons de La Poste et des CFF n’ont pas souffert du virus Le Conseil fédéral a dévoilé les revenus des barons des ex-régies publiques. Voici les chiffres et notre analyse. Arthur Grosjean

Le salaire du patron des CFF ne peut être calculé avec précision en raison du passage de flambeau avec Andreas Meyer. Mais sa rémunération ne devrait pas dépasser le million. KEYSTONE

Combien ont gagné en 2020 les directeurs et présidents des conseils d’administration de La Poste, des CFF ou de PostFinance? Tout cela est consigné dans un volumineux rapport annuel de la Confédération qui vient de sortir.

Tout y est minutieusement répertorié: le salaire fixe, le revenu variable lié aux résultats, les versements pour le 2e pilier et, bien sûr, tous ces petits à côté qui rendent la vie plus agréable comme l’abonnement CFF 1re classe, les indemnités forfaitaires pour frais et représentation, ou encore la mise à disposition d’un téléphone mobile et d’une voiture à des fins privées.