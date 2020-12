Bulletin statistique – Le salaire des Vaudois a stagné entre 2016 et 2018 La rémunération médiane dans le secteur privé atteint 5980 francs, contre 5990 francs deux ans plus tôt. Mais sur dix ans, c’est une hausse de 6% – inflation prise en compte – qui est observée. Frédéric Ravussin

Photo d’illustration. Florian Cella

Les Vaudois ne gagnent pas plus d’argent en 2018 qu’en 2016. C’est le constat dressé par le Département des finances et des relations extérieures dans l’édition du mois de décembre de son courrier statistique, «Numerus». Le salaire médian du secteur privé atteignant 5980 francs par mois, il est même de 10 francs inférieur à celui de 2016. Prise sur dix ans, cette statistique révèle toutefois une augmentation salariale mensuelle de l’ordre de 280 francs, soit 5%. Et même 6% compte tenu de l’inflation.

En comparaison du reste du pays, le salaire vaudois est plus bas de 270 francs que le salaire suisse, dopé par les revenus en cours dans les deux Bâles, en Argovie ainsi que dans les cantons de Genève et Zurich, où l’activité bancaire, surreprésentée, pèse de tout son poids avec des salaires médians qui se montent respectivement à 6830 francs et 6750 francs.

La classe moyenne s’élargit

Pour revenir sur sol vaudois, la hausse salariale de la dernière décennie s’explique principalement par l’élargissement de la classe moyenne (70% des salariés qui touchent en moyenne 6040 francs) combinée avec une forte diminution des bas salaires. Ces derniers – inférieurs à 3987 francs – ne représentent à fin 2018 plus que 9% des salariés, contre 15% dix ans plus tôt.

Les écarts sont évidemment toujours aussi spectaculaires suivant les branches économiques. Dans les activités d’assurance, le salaire médian est ainsi de 51% supérieur au salaire médian vaudois, à 9020 francs. À l’autre bout de l’échelle on retrouve des secteurs d’activité comme l’hébergement et la restauration, inférieurs de 28% à ce même salaire médian.

«Numerus» relève une bonne nouvelle, financière en tout cas, dans le sens où 31% des salariés touchent désormais des primes spéciales. Ils n’étaient que 18% à percevoir ces bonus et autres gratifications en 2008.

Enfin, si les hommes continuent de gagner davantage, avec un salaire médian de 6130 francs, l’écart se réduit avec celui des femmes, qui touchent désormais 5700 francs. Ces 7% de différence se montaient à 17,2% en 2008.