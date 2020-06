Colère en Syrie – «Le salaire moyen équivaut maintenant à un sac de sucre» La dévaluation en flèche de la livre syrienne menace le pays de famine. À Soueïda, des manifestants appellent pour la première fois depuis 2011 au départ d’el-Assad. Philippine de Clermont-Tonnerre Beyrouth

Des centaines de manifestants chantent et scandent des slogans antigouvernement dans les rues de Soueïda, ville à majorité druze dans le sud de la Syrie, le 19 juin 2020. Photo publiée sur le site du média local «Suwayda24». (Photo by - / SUWAYDA24 / AFP)

«Le peuple veut la chute du régime.» Comme jailli des décombres dans un pays où, après neuf ans de guerre et de répression implacable, on pensait toute velléité contre le pouvoir étouffée, voilà que le slogan le plus emblématique du soulèvement syrien refait surface en Syrie.