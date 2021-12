Abo Patrimoine – Le Salève de A à Z, le dico qui manquait Dans cet ouvrage érudit, Dominique Ernst a rassemblé toutes ses connaissances sur «la montagne des Genevois».

En ces temps de températures extrêmes, le Salève révèle sa beauté cristalline… TDG/PASCAL FRAUTSCHI

Qu’y a-t-il de commun entre Phil Collins et «Da Vinci Code», Frankenstein et Gargantua, «La Grand Meaulnes» et Philippe Noiret, Jean-Jacques Rousseau et Richard Wagner? Le Salève. Toujours le Salève. Et pour nous l’apprendre, il n’y a pas mieux que le journaliste franco-suisse Dominique Ernst, familier des pages du «Dauphiné Libéré» et du «Messager».

B comme Braillard. L’architecte genevois des gares de départ et d’arrivée du téléphérique du Salève en 1931 est l’auteur, en ville notamment, de la Maison Ronde (1928) aux Charmilles et des immeubles – squares de Montchoisy (1929). Au sommet du Salève, l’ancrage de la gare d’arrivée du téléphérique oblige l’architecte à concevoir un bâtiment allongé qui devait contenir initialement un restaurant panoramique de 200 couverts. Un hôtel était aussi prévu. La rénovation attendue pour 2022 devrait permettre enfin la réalisation du restaurant panoramique, se réjouit Dominique Ernst. DR/ILLUSTRATION DU LIVRE

Cet amoureux de la «montagne des Genevois» a grandi à Monnetier, dans ce village entre le Grand et le Petit Salève, auquel il consacre bien sûr un article à la lettre M. À chercher entre Momie de saint Benoît, offerte en 1841 par un protestant genevois au clergé sarde en échange du respect de ses droits de propriété à Mornex, et Montant, le nom de deux frères intrépides, l’un parapentiste mort au Salève en 2006, et l’autre à Sixt-Fer-à-Cheval en 2011 en faisant du base jump.