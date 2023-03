Canton de Genève – Le Salon du livre prend un coup de jeune L’événement retrouve enfin Palexpo, mais sans le côté foire qu’il présentait parfois précédemment. On était là à l’ouverture. Pascal Gavillet

Hier matin au Salon du livre, qui se déroule jusqu’au 26 mars à Palexpo. Un large espace y est réservé à la bande dessinée. KEYSTONE/MARTIAL TREZINNI

Il y a quatre ans, en 2019, le Salon du livre de Genève fermait ses portes à Palexpo sans savoir qu’il ne les rouvrirait pas de sitôt. Pandémie, confinement, virus, vaccination, autant de vilains mots qu’on espère ne plus devoir écrire. Le miracle s’est finalement produit et mercredi, quelque part dans l’une des halles du site, on a pu retrouver cette fièvre autour du livre et de l’écrit qui nous avait si souvent ravis.