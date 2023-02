Monde de l’édition – Le Salon du livre se réapproprie Palexpo pour une édition gratuite Après trois cuvées en ville, le rendez-vous renoue avec ses origines. La romancière Monica Sabolo et l’auteur de BD Joann Sfar en sont les invités d’honneur. Rocco Zacheo

Joann Sfar, invité d’honneur du Salon du livre, aux côtés de Monica Sabolo. AFP/JOËL SAGET

Avec l’apparition de la pandémie en 2020, le Salon du livre de Genève avait réussi une prouesse notable. En quelques semaines, dans l’urgence imposée par la crise sanitaire, le rendez-vous du monde éditorial était parvenu à changer de peau, en quittant Palexpo et en s’emparant de la ville, de ses lieux culturels et de ses espaces variés pour y déployer force propositions. La formule, fragile dans sa première mouture, avait fini par conquérir un public grandissant durant les deux éditions qui ont suivi le coup d’essai. Tout cela appartient désormais au passé. Du 22 au 26 mars prochain, le Salon retrouvera ses traits originels. Il réinvestit les vastes espaces de Palexpo et offre – surprise inattendue – la gratuité aux visiteurs.