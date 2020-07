Esplanade de Montbenon à Lausanne – Le Salon du vélo se prépare à gérer son succès La manifestation, qui sera organisée pour la première fois en plein air, devrait être une des rares à bénéficier de la crise du coronavirus. Sylvain Muller

Vélo pliable Un modèle pliable présenté lors de la 1 re édition du Salon du vélo et de la mobilité durable, organisée à Morges en 2015. Philippe Maeder – archives

Il y a quelques mois, lorsque Christian Wipfli réfléchissait aux contours de son 6e Salon du vélo et de la mobilité durable, la perspective de l’organiser en extérieur ne l’enthousiasmait guère. Après deux premières éditions à Morges en 2015 et 2016, deux au Palais de Beaulieu à Lausanne et une à Renens l’an passé, la difficulté de trouver une salle adaptée le contraignait pourtant à ce choix. Sauf que le coronavirus a tout changé.

«Cette crise a boosté l’intérêt pour les deux-roues» Christian Wipfli, organisateur du Salon du vélo et de la mobilité durable

«Finalement, vu la situation sanitaire actuelle, ça tombe à pic, se réjouit l’organisateur. En plus, cette crise a boosté l’intérêt pour les deux-roues, donc l’inconvénient de départ s’est transformé en avantage!» Les 24, 25 et 26 juillet prochains, le salon se déroulera donc sur l’esplanade de Montbenon à Lausanne, comme planifié cet hiver, mais avec trois mois de retard par rapport à la date prévue.

Identification obligatoire

Vu le contexte sanitaire, une infrastructure spécifique sera mise en place pour répertorier les visiteurs, qui avaient été près de 8000 au total l’an passé. «Chaque personne devra s’identifier, soit en générant une invitation gratuite sur notre site, soit directement à l’entrée», explique Christian Wipfli.

Le périmètre du salon, qui hébergera une trentaine d’exposants, sera clôturé et le nombre de visiteurs limité à 300 personnes simultanément. Ils auront bien sûr la possibilité de tester des vélos et des trottinettes électriques ou pas, de visiter un espace consacré aux vélos rigolos, ou de s’équiper, notamment dans le cadre d’une bourse aux vélos vintage, qui aura lieu samedi de 10 h à 16 h. Enfin, un accent spécifique sera mis sur les propositions de balades ou voyages sans franchir de frontière, avec en particulier un atelier «Préparer ses vacances à vélo en Suisse» proposé samedi dès 16 h.