Action solidaire – Le Samedi du partage aura lieu à Genève et à Lausanne Cette initiative caritative invite les clients de supermarchés à faire un geste envers les plus précaires. Elle aura lieu vendredi et samedi à Genève et Lausanne.

Le Samedi du partage permet à la population de se montrer solidaire avec les plus précaires (photo d’archives). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le Samedi du partage, dont le but est de récolter des biens de première nécessité en faveur des plus démunis, se déroule cette année à la fois à Genève et à Lausanne. L’action caritative aura lieu vendredi et samedi.

Les clients de supermarché sont invités à avoir une pensée pour les moins favorisés en faisant leurs courses. Si les conditions sanitaires se détendent, les difficultés économiques générées par la crise ne sont pas résorbées pour des milliers de personnes, relève lundi l’association Samedi du partage.

Redistribution gratuite

À Genève, le Samedi du partage existe depuis 1993. Une association jumelle a été créée dans le canton de Vaud en 2018. L’action de solidarité se déroule de manière identique dans les deux villes. À l’entrée des magasins, des bénévoles proposent des cabas à remplir d’aliments non périssables et d’articles d’hygiènes.

L’intégralité de la marchandise ainsi récoltée sera redistribuée gratuitement aux associations et services sociaux locaux en fonction de leurs besoins. Les organisateurs de la manifestation comptent «sur la solidarité et la générosité des citoyens épargnés par les difficultés économiques».

ATS

