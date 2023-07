Concerts de jazz légendaires – Le sang de John Coltrane et Eric Dolphy rejaillit Les sessions des deux souffleurs, en quintet de classe au Village Gate en 1961, surgissent en disque. Plus qu’un document. Boris Senff

Eric Dolphy, à g., et John Coltrane, à dr., lors des sessions du Village Gate en 1961. HERB SNITZER

L’exhumation d’enregistrements oubliés, perdus, voire non répertoriés, se poursuit et les pistes abandonnées dans son sillage par John Coltrane (1926-1967) semblent fécondes. Deux ans après avoir retrouvé la trace d’un concert où le saxophoniste ténor reprenait le matériel de son album «A Love Supreme», à Seattle, en 1965 au club The Penthouse – versions que l’on pensait réservées à son live du festival d’Antibes la même année –, un autre enregistrement inespéré refait surface.