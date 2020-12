Noël solidaire – Le sapin solidaire étend ses branches dans le canton Deux ans après la mise sur pied à Nyon du projet qui permet de récolter des cadeaux de Noël pour les enfants qui en ont bien besoin, deux Morgiennes vont l’organiser dans leur ville. Sarah Rempe

Diane Fehlmann et Katia Cid ont repris le concept du Sapin solidaire pour récolter des cadeaux de Noël en ville de Morges. Vanessa Cardoso

Aider les enfants qui n’ont pas la chance de recevoir des cadeaux à Noël. L’idée trottait dans l’esprit de Diane Fehlmann depuis quelque temps. «Poussée par l’envie d’agir, je me suis dit que j’allais aller acheter moi-même des cadeaux pour les apporter à différentes associations qui les distribueront. Mais ce n’est pas si évident, car cela peut être mal vu. Alors j’ai lâché l’affaire.»

L’idée du pasteur

Pourtant un projet semblable à son souhait existe déjà. C’est un pasteur nyonnais, Kevin Bonzon, qui a lancé l’action «Sapin solidaire» deux ans plus tôt. Une idée simple dans l’esprit de Noël. «Chaque enfant inscrit sur une carte son envie de cadeau pour un maximum de 40 francs et l’accroche au sapin, explique l’initiateur de la démarche. Ensuite, les gens intéressés choisissent une carte, vont acheter le cadeau et le ramènent sous le sapin pour qu’il soit offert à son destinataire.»