Discorde autour du château d’Allaman – Le sauveur du château est-il un escroc manipulateur? Le Parquet a requis la prison envers l’ancien propriétaire du château d’Allaman, accusé de tromperie astucieuse. Yves Merz

Le château d’Allaman, restauré à grands frais entre 2009 et 2013 par l’accusé du jour, a été vendu aux enchères en 2018 à la banque JP Morgan, la principale créancière. Elle aurait trouvé un client très intéressé. VQH

Le promoteur immobilier allemand qui a restauré le château d’Allaman pour 40 millions de francs n’attend plus que son jugement. Son procès, qui a révélé l’énorme imbroglio comptable autour du projet de rénovation de cet édifice prestigieux, s’est terminé ce mercredi. Le Ministère public a retenu les accusations d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux dans les titres et de gestion fautive. Son représentant, Xavier Christe, a qualifié sa culpabilité de lourde et a requis 30 mois de prison, dont six mois ferme, avec un sursis de deux ans. La défense a plaidé l’acquittement.