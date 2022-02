Un cépage, 1000 vins – Le sauvignon, ce charmeur au teint frais Le cépage issu de Loire ne cesse de plaire au monde entier qui le cultive toujours plus. Mais qu’est-ce qui le rend séduisant? David Moginier

Louis-Philippe Bovard, vigneron à Cully, fier de ses vins issus du sauvignon. le Ribex et le Buxus. ©Florian Cella FLORIAN CELLA

C’est un cépage exubérant qui a quitté ce val de Loire où il est né pour conquérir le monde. Le sauvignon blanc est devenu le raisin le plus planté en Nouvelle-Zélande, et il conquiert sans cesse de nouveaux vignobles, dans le Nouveau-Monde mais aussi en Europe, de Bordeaux à l’Autriche. Derrière l’airén (le blanc espagnol qui décline) et le chardonnay, le sauvignon est sur la troisième marche du podium des variétés blanches en termes de surface.